Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi

Başkan Kavuş, yapılan ilk etap çalışmalarla sanayi sitesinin modern bir görünüme kavuşmaya başladuğını belirterek, "Esnaflarımızla el ele vererek sanayi sitemizi daha da güzel hale getiriyoruz" dedi. Sanayi esnafları ise çalışmalar dolayısıyla Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi'ne ait Çomaklı Mahallesi'nde bulunan asfalt şantiyesini ziyaret ederek buradaki personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kavuş, asfalt üretim ve laboratuvar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Asfalt üretim tesisinin ardından Çomaklı Mahallesi'ndeki Yeni Meram Sanayi sitesine geçen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnafların işyerlerine misafir oldu.

"ESNAFIMIZ BİZİM, BİZ ESNAFIMIZIN ÇAĞRISINA KULAK VERDİK"

Başkan Kavuş, sanayi esnafları ile daha önce yaptıkları görüşmenin ardından kolları sıvadıklarını belirterek, "Yeni Meram Sanayimizdeki esnaf arkadaşlarımızla önceki buluşmamızda bazı talepleri olmuştu. Yollarının daha düzenli olmasını bildirerek sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdi. Talepleri yerine getireceğimizi, kendilerinden de dükkanlarının önünü temiz ve düzenli tutmalarını istediğimizi söylemiştim. Esnaflarımız bizim çağrımıza biz de esnafımızın çağrısına kulak verdik ve sanayi sitemizin yollarını güzel bir şekilde yeniden dizayn ettik" şeklinde konuştu.

"YENİ MERAM SANAYİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Meram Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kavuş, "Ekiplerimiz sanayi sitemizde yaklaşık 8 bin 500 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yine yaklaşık 2 bin 250 metrekare parke ve bordür döşendi. Esnaflarımıza dükkanlarının önlerini daha düzenli hale getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sanayimiz yeni haliyle daha da güzelleşerek modern bir görünüme kavuştu. Meram'da üretime katkı sağlayan sanayi esnafımızın, işlerini daha kolay hale getirecek çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

Yeni Meram Sanayi esnafları ise iş yerlerine gelerek kendilerini ziyaret eden Başkan Kavuş'a, yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler