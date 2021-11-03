"Yeni Medya Yükseliyor" Sempozyumu Üniversitemizde | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum BAU Global Kıbrıs Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler Tüm Haberler"Yeni Medya Yükseliyor" Sempozyumu Üniversitemizde IPI Türkiye Ulusal Komitesi tarafından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ve Dekanımız Prof. Dr. Kemal Suher'in açılış konuşmalarıyla katılım göstereceği "Yeni Medya Yükseliyor" temalı sempozyum üniversitemiz ev sahipliğinde 4 - 5 Kasım tarihlerinde düzenleniyor.

Sempozyum, Türkiye'nin çeşitli köşelerinden yeni kuşak gazeteciler ile gazetecilik öğrencilerini uluslararası ve yerel uzmanların yanı sıra dijital, görsel ve yazılı mecralarda çalışan tanınan gazetecilerle buluşturmayı amaçlıyor.

"Platformlar Çağında Haber in Geleceği, " "Yeni Medyada İş Bulmak/İş Kurmak" ve "Yeter, söz genç gazetecilerin…" gibi başlıkları gündemine alacak paneller aracılığıyla katılımcılar, Türkiye'de sürdürülebilir bir yeni medyanın nasıl oluşturulabileceği sorusuna yanıt arayacaklar.

Son başvuru tarihinin 2 Kasım olduğu sempozyuma fiziksel katılım için linkten ve çevrimiçi katılım linkten kayıt yaptırmak mümkün. Daha detaylı bilgi için ise IPI'ın sempozyuma ilişkin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 4 - 5 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ilk Medya Sempozyumu'nu gerçekleştiriyor

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), uluslararası uzmanlar ile Türkiye'den önemli gazetecilerin katılımıyla iki günlük bir medya sempozyumu düzenliyor.

Türkiye'de nitelikli ve bağımsız gazeteciliğin önündeki engeller her geçen gün daha da artıyor. Basın özgürlüğü üzerindeki çoğalan baskılar; gazetecileri hedef alan fiziksel ve yargısal saldırıların sayısındaki artış; sansür ve dijital medya platformlarını baskılamayı amaçlayan yeni düzenlemeler, Türkiye'de medya sektörünün geleceğine yönelik karamsar bir tablo çiziyor. Ana akım gazete ve televizyon kanallarının hükümete yakın şirketlerin kontrolüne girdiği bu dönemde, muhalif ve bağımsız basın kuruluşlarının kamuya erişimlerinde sosyal medyaya duydukları ihtiyaç da giderek büyüyor. Diğer yandan, geliştirdikleri yaratıcı ve dijital çözümlerle bağımsız medya oluşumları, siyasi; yasal; ve mali engellere rağmen Türkiye'de özgür, etik ve nitelikli gazeteciliğin mümkün olduğunu göstererek yeni kuşak gazetecilere ilham veriyor.

Bu bağlamda, IPI'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 4 - 5 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği "Yeni Medya Yükseliyor" temalı sempozyumu, Türkiye'nin çeşitli köşelerinden yeni kuşak gazeteciler ile gazetecilik öğrencilerini uluslararası ve yerel uzmanların yanı sıra dijital, görsel ve yazılı mecralarda çalışan tanınan gazetecilerle buluşturmayı amaçlıyor. "Platformlar Çağında Haber in Geleceği, " "Yeni Medyada İş Bulmak/İş Kurmak" ve "Yeter, söz genç gazetecilerin…" gibi ilgi çekici başlıklar altında düzenlenecek paneller aracılığıyla katılımcılar, gerek genç gerekse usta meslektaşlarıyla beraber Türkiye'de dinamik ve sürdürülebilir bir yeni medyanın nasıl oluşturulabileceği sorusuna yanıt arayacaklar.

Açılış konuşmasını Brezilya'nın önemli haftalık yayınlarından biri olan Época dergisinin ilk kadın genel yayın yönetmeni Daniela Pinheiro'nun yapacağı etkinlikte ayrıca "A Dark Place" adlı belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi de yapılacak. IPI ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilciliği'nin ortak yapımı olan belgesel, çevrimiçi taciz ve saldırılara maruz kalan kadın gazetecilerin birinci elden deneyimlerini konu alıyor ve Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, İngiltere, İspanya ve Sırbistan'dan insan hakları, toplumsal cinsiyet ve medya özgürlükleri uzmanlarının görüşlerine yer veriyor. Belgesel gösteriminin hemen ardından, filmin yönetmeni ve IPI'ın Dijital İletişim Müdürü Javier Luque Martinez ve AGİT'ten katılacak bir temsilciyle soru-cevap toplantısı düzenlenecek.

Etkinlik, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleşecektir. Fiziksel katılım için 2 Kasım Salı günü saat 20: 00'a kadar kaydınızı bu link üzerinden yaptırabilirsiniz. Panelleri Zoom üzerinden de takip edebilirsiniz. Çevrimiçi katılım için lütfen kaydınızı bu link üzerinden oluşturun. Panel dili Türkçedir ve Zoom üzerinden İngilizce çeviri sağlanacaktır. Açılış konuşması ve "A Dark Place" belgeseli gösterimi sonrasındaki soru-cevap etkinliği İngilizce yapılacaktır.

BAU HAKKINDA İDARİ BİRİMLER BAU E-POSTA AKADEMİK TAKVİM İLETİŞİM & ULAŞIM BURSLAR VE ÜCRETLER

© 2020 Bahçeşehir Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.

Program and Design by CETEKNO

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet