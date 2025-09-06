Yeni Marmara Üniversitesi rektörü kim oldu? Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi. Atama kararlarının açıklanmasının ardından Prof. Dr. Okur'un hayatı, akademik geçmişi ve uzmanlık alanı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, "Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir, kaç yaşında, nereli ve branşı nedir?" sorularına yanıt arıyor.

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI



MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatına Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başlamıştır. 1992'de lisansını tamamladıktan sonra, 1995'te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001'de ise doktora derecesini alarak akademik kariyerini sürdürmüştür.

AKADEMİK KARİYER VE GÖREVLER

1993'ten itibaren Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde görev alan Okur, 2016'da Doçent, 2021'de ise Profesör unvanını almıştır. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini üstlenmiş, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olmuştur. Akademik kimliğinin yanı sıra yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler vermiştir.

BİLİMSEL VE AKADEMİK KATKILAR

Okur, 60'tan fazla lisansüstü tez yönetmiş, uluslararası kitap ve makalelerle bilim dünyasına önemli katkılar sunmuştur. Akademik derinliğiyle, yönetim ve organizasyon alanındaki bilgi birikimini hem üniversite ortamına hem de geniş akademik topluluğa aktarmıştır.

REEL SEKTÖR VE DANIŞMANLIK DENEYİMİ

Akademinin yanı sıra reel sektörde de aktif olan Okur, yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici geliştirme faaliyetleriyle iş dünyasında iz bırakmıştır. Bu çalışmalarıyla hem akademi hem de iş dünyası arasında köprü kurmuştur.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE STK ÇALIŞMALARI

Toplumsal sorumluluk bilinciyle birçok vakıf ve dernekte görev alan Okur, 2011-2013 yıllarında SETA'da, 2019'dan itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermiştir. Ayrıca 2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürmektedir.

LİDERLİK VE VİZYON

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, akademik birikimi, reel sektöre kattığı vizyonu ve toplumsal sorumluluk alanındaki faaliyetleriyle bilim, iş dünyası ve toplumun kesişim noktasında güçlü bir liderdir. İlham verici kişiliğiyle yoluna devam eden Okur, evli ve dört çocuk babasıdır.