Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı Makamında Ziyaret Ettik

Kardeş Belediyemiz Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ettik. Belediyelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili görüş birliğine vardık.