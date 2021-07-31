Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı Makamında Ziyaret Ettik
Kardeş Belediyemiz Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ettik. Belediyelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili görüş birliğine vardık.
Kardeş Belediyemiz Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ettik. Belediyelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili görüş birliğine vardık.
Toplantımıza Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, Ankara Milletvekilimiz Sayın Tekin Bingöl de bizlere eşlik etti.
Başkanımız Fethi Yaşar'a bizlere gösterdiği yakınlık için çok teşekkür ederiz.
Kaynak: Habermetre