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Yeni kurulan Bayburt Barosu Başkanlığına Serkan Pekmezci seçildi

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Yeni kurulan Bayburt Barosu Başkanlığına Serkan Pekmezci seçildi

Çoklu baro sistemini getiren kanun değişikliği kapsamında Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kurulan Bayburt Barosu Başkanlığına Serkan Pekmezci seçildi.

BAYBURT (AA) - Çoklu baro sistemini getiren kanun değişikliği kapsamında Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kurulan Bayburt Barosu Başkanlığına Serkan Pekmezci seçildi.

Pekmezci, AA muhabirine, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yönetmelikte yer alan "Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde 30 avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirecek." maddesiyle Türkiye'nin son bölge barosu olan Gümüşhane-Bayburt Bölge barosunun ayrıldığını belirten Pekmezci, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen genel kurulu 25 Eylül Cumartesi günü yaptıklarını söyledi.

Pekmezci, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosunun 1974'te kurulduğunu, bu zamana dek Bayburtlu avukatlar olarak Gümüşhane'deki meslektaşlarıyla vatandaşa hizmet verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada her ilde 30 avukatı bulunan barolar kendi tüzel kişiliklerini kurmakla zorunlular. Biz de 44 avukatın görev yaptığı ilimizde pandemi süreci nedeniyle ertelenmiş olan genel kurulumuzu bu hafta sonu gerçekleştirdik. Genel kurulda arkadaşlarım, ben ve yönetim kurulunu baroya başkan ve yönetim kurulu olarak seçtiler. Yani Türkiye'nin son bölge barosu yaptığı son genel kurullarla artık ayrıldı. Gümüşhane 15 gün önce genel kurulunu yaptı ve avukat Metin Arslan Gümüşhane Barosunun başkanı seçildi. Biz de seçimimizi bu hafta yaptık ve böylelikle Bayburt Barosu tüzel kişiliğini kazanmış oldu."

Pekmezci, yeni kurulan baronun ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Baromuzda şu anda 44 kayıtlı avukatımız var. 6 da stajyer avukatımız var. 50 avukatımızla yargı camiamıza ve şehrimize hizmet edeceğiz. Bayburt'la birlikte ülkemizin tüm illerinde artık baro oldu. Hayırlı olsun." diye konuştu.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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