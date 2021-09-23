'Yeni Kelimeler' adlı hat sergisi Tataristan'da sanatseverlerle buluştu - Haberler
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"Yeni Kelimeler" adlı hat sergisi Tataristan'da sanatseverlerle buluştu

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Hattat Levent Karaduman'ın "Yeni Kelimeler" başlıklı sergisi, 17 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Hattat Levent Karaduman'ın "Yeni Kelimeler" başlıklı sergisi, 17 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu tarafından organize edilen, Türk Hava Yolları, Bilişim Vadisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen sergi, Kazan Kremlin Hazine Milli Sanat Galerisi'nde açıldı.

Beş renk ve beş hikaye üzerine kurgulanan, "El- Hayy", "El- Hakk", "Hu", "Malik'ül-mülk" ve "Elhamdülillah" kelimeleri üzerine inşa edilen sergide, sanatçının yeni üslubuyla ortaya koyduğu çağdaş hat sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da İstanbul ziyareti sırasında ziyaret ettiği ve eserlerinden birine iz bıraktığı Karaduman'ın sergisinin açılışına katılarak, aynı eseri sanatçıyla tamamladı.

Açılışa Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı İrada Ayupova, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da katıldı.

Sanatçının, 3'ü heykel, 27'si tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan tablolarından oluşan 30 eseri sergide yer alıyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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