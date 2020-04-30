Yeni Kanun Teklifi Sunuldu: Sosyal Medyaya Kimlikle Giriş Dönemi Başlayabilir
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Yeni Kanun Teklifi Sunuldu: Sosyal Medyaya Kimlikle Giriş Dönemi Başlayabilir

Yeni Kanun Teklifi Sunuldu: Sosyal Medyaya Kimlikle Giriş Dönemi Başlayabilir
30.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:32

'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında sunulan yeni kanun teklifi sosyal medyaya kimlikle giriş dönemini başlatabilir.

'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında sunulan yeni kanun teklifi sosyal medyaya kimlikle giriş dönemini başlatabilir. İşte merak edilen detaylar!

Sosyal Medyaya Kimlikle Giriş Ne Zaman Başlayacak?

Hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunan Milletvekili Halil Öztürk bu adımla birlikte sosyal medyayı daha konforlu bir alan haline getirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda platforma giren kullanıcılar kimlik numalarını belirtmek zorunda olacak ve bu durum, kişilerin sahte haberler üretmesinin ve kolayca hakaretler edebilmesinin önüne geçecek.

"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dahi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir. Bu bağlamda, tüm sosyal medya mecraları için 2018'de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye 'sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada 2018'in ilk üç ayında dünya genelinde 1.2 milyar sahte hesap silinirken, 2019'un aynı döneminde 2.2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır."

Halil Öztürk

Bazı kullanıcılar söz konusu adımdan memnun olduklarını belirtirken bazıları ise bunun kötüye kullanabileceğinden endişe duyduklarını vurguluyor. Kanun teklifinin nasıl sonuçlanacağı ise pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.

Peki siz bu kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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