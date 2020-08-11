Yeni kampüs için tanıtım toplantıları başladı
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Yeni kampüs için tanıtım toplantıları başladı

Gazimağusa'da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, detaylı bilgi almak isteyen velilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor.

Yeni kampüs için tanıtım toplantıları başladı
11.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:26

Gazimağusa'da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, detaylı bilgi almak isteyen velilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantıda, burs ve kayıtlar, akademik işleyiş, eğitim kadrosu, sosyal imkanlar, kampüsün fiziki ve teknolojik alt yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılacak.

Yakın Doğu Koleji'nden yapılan duyuruda, Yakın Doğu Koleji'ne kayıt olmak isteyen öğrenci ve veli adayları için düzenlenecek tanıtım toplantısının, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 19.00'da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapılacağı belirtildi.Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü'nün hazır bulunacağı toplantıda, Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü'nün eğitim vizyonu hakkında bilgiler verilecek. 

Okul tanıtım toplantısında, burs ve kayıtlar, akademik işleyiş, eğitim kadrosu, sosyal imkanlar, kampüsün fiziki ve teknolojik alt yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılacak. Yakın Doğu Koleji kampüsünde yer alan tam donanımlı laboratuvarlar, atölyeler, spor ve kültür alanları ile sosyal alanlarla ilgili bilgilerin de katılımcılara aktarılacağı toplantıda, katılımcıların çocukların eğitimi ve okulun işleyişi hakkındaki soruları da cevaplandırılacak.  

"OKULUMUZA İLGİ DUYAN VELİLERİMİZ İLE BULUŞMA HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ" 

Yakın Doğu Koleji Ortaeğitim Eğitim Başkanı Asım İdris, 1 Eylül 2020 tarihinde Yeniboğaziçi- Gaizmağusa'da eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji'ne kayıt olmak isteyen öğrenci ve veli adayları için düzenledikleri tanıtım toplantısı ile ilgili olarak "Velilerimiz okulumuzu daha yakından tanıyabilir, eğitim politikalarımız ile ilgili en güncel bilgileri alabilirler" dedi. 

Hem Gazimağusa bölgesinde güven veren eğitim ihtiyacını gidermek hem de Yakın Doğu Kolejinin eğitim başarısını Gazimağusa bölgesinde yaşayanlara da götürmek istediklerini belirten İdris, çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ilkelerini benimseyen eğitim modelleri ile yeni bir eğitim kampüsü inşa ettiklerini söyledi. 

Asım İdris, "Kendi değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış ve saygı sahibi, bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak, ahlaki ve vicdani sorumluluklarının farkında, entelektüel, estetik bakış açısına sahip gençlerimizin sayısını artırmak ve ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak amacıyla çıktığımız yolda bize yoğun  ilgi gösteren bölge halkına ve işbirliğine destek veren belediye başkanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okulumuza kayıt yapmayı düşünen velilerimiz için de akıllarında olan soru işaretlerini cevaplamaya her zaman hazırız" diye konuştu.   


Kaynak: DHA

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