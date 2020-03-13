Yeni kadın muhtardan Başkan Güder'e ziyaret
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yeni kadın muhtardan Başkan Güder'e ziyaret - Haber
Osman Güder, Battalgazi, Esra Polat, Güncel

Yeni kadın muhtardan Başkan Güder'e ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclisinde alınan karar ile Battalgazi'nin 103'üncü mahallesi olan ve 1 Mart 2020 tarihinde seçimi yapılarak muhtar seçilen Esra Polat'ı ve azalarını makamında kabul etti.

13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:23
Yeni kadın muhtardan Başkan Güder'e ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclisinde alınan karar ile Battalgazi'nin 103'üncü mahallesi olan ve 1 Mart 2020 tarihinde seçimi yapılarak muhtar seçilen Esra Polat'ı ve azalarını makamında kabul etti.


Battalgazi'nin 103'üncü mahallesi olan Üniversite Mahallesinin ilk muhtarı olan Esra Polat'ı tebrik eden Başkan Güder, muhtarların Devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdinde ki temsilcisi olduklarını belirterek, onlarla sürekli istişare içinde olduklarının altını çizdi. Battalgazi Belediyesi olarak gerek muhtarların gerekse muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşın sıkıntısına çözüm bulduklarını aktaran Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak muhtarlarımızla güçlü bağlar kuruyoruz. Bu kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde mahallerimizin sorunlarına kısa sürede ulaşma fırsatı buluyoruz" dedi.


Muhtarların Devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Battalgazi'mizin 103. muhtarını ağırlıyoruz. Bulgurlu Mahallemiz ile Üniversite Mahallemiz birbirinden ayrılmış oldu. Üniversite mahallemizde geçtiğimiz günlerde seçimleri oldu ve Esra hanımefendi muhtar seçildi. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyoruz. Yeni bir muhtarlık yeni bir mahalle ve tabi ki bu mahallenin ihtiyaçları olacak. Bizler inşallah bu ihtiyaçları giderme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Muhtarlarımız, yerel yöneticiler ve halkımız ile direk temas halindeler. Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi görüyorlar. Mahallelerde oluşan sorunlarda çalınacak ilk kapı muhtarlarımızın kapısıdır. Mahalledeki ailelerin tüm işlemlerini muhtarlarımız takip ediyor. Bu yönüyle çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarlara büyük kıymet veriyor ve onları zaman zaman köşke çağırarak misafir ediyor, onlarla istişarelerde bulunuyor. Hatta muhtarlarımız zaman zaman direk Cumhurbaşkanımız ile görüşme fırsatı buluyorlar. Biz göreve geldiğimiz zaman ilk icraatımızı Üniversite mahallemizin yanındaki yerleşkede gerçekleştirmiştik. Oradaki yollarda ciddi problemler vardı. Yolların alt ve üstü yapılarını düzenledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de Turgut Özal Tıp Merkezini ve İnönü Üniversitesini içerisinde bulunduran mahalledeki ihtiyaçları giderme adına gerek biz olalım gerek üniversitemiz olsun gerekse mahalle muhtarımız olsun elimizden gelen çabayı gayreti birlikte sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat da "Üniversite mahallesi olarak Malatya'nın Doğu Anadolu'nun en gözde mahallelerinden biri olma yolundayız. Bölgeye, Doğu Anadolu ve dünyaya sağlık alanında önemli hizmetler veren hocalarımızın, akademisyenlerimizin yer aldığı Turgut Özal Tıp Merkezi ve İnönü Üniversitelerinin değerli hocalarının yoğun olduğu bir bölge. Elit insanlarla, güzel insanlarla bir arada mahallemizde güzel hizmetler yapmak istiyoruz sizlerin de desteğiyle. Yeni mahalle olduğumuzdan dolayı eksikliklerimiz var. Acil olan eksikliklerimizin giderilmesi konusunda Başkanımızın desteğinize ihtiyacımız olacak. Birlikte güzel işler yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı Haber
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Araç sahiplerine kritik koronavirüs uyarısı: 15 günde bir yaptırılması gerekiyor Haber
Araç sahiplerine kritik koronavirüs uyarısı: 15 günde bir yaptırılması gerekiyor
Koronavirüsten boşalan mağazalara gidip ev fiyatına alışveriş yaptılar Haber
Koronavirüsten boşalan mağazalara gidip ev fiyatına alışveriş yaptılar
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Ebru Şallı Sinan Akçıl Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Wuhan Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Yeni kadın muhtardan Başkan Güder'e ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 15:34:15. #1.15#