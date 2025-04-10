Yeni İrlanda Büyükelçisi Esra Cankorur kimdir? Esra Cankorur hayatı ve biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 10 Nisan 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni İrlanda Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Esra Cankorur kimdir, merak edildi. İşte, Esra Cankorur hayatı ve biyografisi.
Yeni İrlanda Büyükelçisi Esra Cankorur oldu.10 Nisan 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni İrlanda Büyükelçisi Esra Cankorur kimdir, Esra Cankorur hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
YENİ İrlanda BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?
Yeni İrlanda Büyükelçisi Esra Cankorur oldu.
İşte kararname:
YENİ İRLANDA BÜYÜKELÇİSİ ESRA CANKORUR KİMDİR?
Esra Cankorur hakkında bilgiler güncelleniyor.