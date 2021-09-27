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Yeni imajıyla dikkat çeken Kibariye, Benzemez Kimse Bize programına peruk takarak çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yeni imajıyla dikkat çeken Kibariye, Benzemez Kimse Bize programına peruk takarak çıktı

Dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programına konuk olan Kibariye'ye canlı yayına peruk takarak çıktı. Yeni imajıyla dikkat çeken şarkıcı, konuk Şafak Sezer'in kendisini taklit etmesiyle programa peruğunu çıkartarak devam etti.

İlk bölümüyle büyük yankı uyandıran Benzemez Kimse Bize programı dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Şafak Sezer ve Kibariye'nin konuk olduğu programda eğlenceli anlar yaşandı. Uzun süredir ihanet haberler iyle gündemden düşmeyen Kibariye ise canlı yayına perukla çıktı.

Peruklu haliyle bambaşka birine benzemeyen Kibariye, Şafak Sezer'in esprilerinden kurtulamadı. Eğlenceli halleriyle tanınan Sezer, sanatçıyı tiye almak için canlı yayında peruk taktı.

Yeni imajıyla dikkat çeken Kibariye, Benzemez Kimse Bize programına peruk takarak çıktı

Kim bilir şarkısını kesen Kibariye "Çıkar onu kafandan. İlk kez peruk taktım çıkartırım bak" diyerek Sezer'e tepki gösterdi.

Yeni imajıyla dikkat çeken Kibariye, Benzemez Kimse Bize programına peruk takarak çıktı

Esprilere daha fazla dayanamayan Kibariye ise bir süre sonra peruğunu takarak programa devam etti.

Yeni imajıyla dikkat çeken Kibariye, Benzemez Kimse Bize programına peruk takarak çıktı

Öte yandan Şafak Sezer, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölüme alkollü çıktığı söylenen Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı. Sezer, canlı yayında Diva'ya alkol metre üfletti.

Şafak Sezer, canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a alkolmetre üflettiŞafak Sezer, canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti

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