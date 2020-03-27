Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat dizisi yayınlandı mı? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman? Yeni Hayat 1. bölüm fragmanı!
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Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Güncel

Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat dizisi yayınlandı mı? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman? Yeni Hayat 1. bölüm fragmanı!

Tanıtımlarda ilk bölümü 26 Mart akşamı yayınlanacağı duyurulan Yeni Hayat dizisinin ilk bölümü ekranlara gelmedi. Peki, Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman? Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat dizisi yayınlandı mı?

27.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:52
Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat dizisi yayınlandı mı? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman? Yeni Hayat 1. bölüm fragmanı!

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı Yeni hayat dizisinin 26 Mart Perşembe günü ilk bölümüyle ekranda olacağı duyurulmuştu. Ancak Yeni Hayat dizisi dün akşam ekrana gelmedi. Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat dizisi yayınlandı mı? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman?

YENİ HAYAT 1.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ HAYAT DİZİSİ NEDEN YOK?

İlk olarak 27 Mart Perşembe olarak yayın tarihi açıklanan Yeni Hayat dizisinin yayın tarihi koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yeni Hayat dizisinin yeni yayın günü hakkında ise bir bilgi verilmedi. Dizi fragmanları yeniden "Yakında" ibaresi ile yayınlanmaya başladı.

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