Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
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Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Kanal D ekranlarında başlayan Yeni Hayat dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne merak edildi. Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
03.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:31

Yeni dizi Yeni Hayat Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğenitoplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Yeni Hayat konusu ne? Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat 1. bölüm kesintisiz izle!

YENİ HAYAT KONUSU NE?

Yeni Hayat, Şahin ve Karatan ailelerinin yollarının kesişmesi ile yaşanan olayları konu ediyor. Serkan Çayoğlu eski bir bordo bereli olan Adem Şahin karakterine, Nilperi Şahinkaya Adem'in eşi Nevin'e, küçük oyuncu Nisa Sofya Aksongur ise çiftin kızları Ece karakterine hayat verecek.

Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Karatan ailesinin üyelerini ise Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve İpek Filiz Yazıcı canlandırıyor. Ayaydın zengin iş insanı Timur Karatan'ı canlandırırken eşi Yasemin rolünde Pamuk, ilk evliliğinden kızı Gökçe Karatan karakterinde ise Yazıcı izleyicinin karşısına çıkacak.

Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrol: Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya

Senarist: Elif Usman

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler var

Yeni Hayat 1. bölüm izle! Yeni hayat 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Yeni Hayat 20.00'de başlayacak.

YENİ HAYAT 1. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

YENİ HAYAT 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

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