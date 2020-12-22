Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı

Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı

BATMAN - Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf'in Ilısu Baraj suları altında kalmasıyla yeni yerleşkede yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük müzesi tamamlandı.

Ilısu Baraj suları altında kalan tarihi Hasankeyf'in yeni yerleşkesinde yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı. Ciddi eserlerin sergilendiği müzede küçük eksiklikler de giderildi. Konu ile ilgili bilgi veren Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Müzesine ciddi bir yatırımın yapıldığını, devletin bu noktada tüm detayları düşündüğünü, hiçbir şekilde masraftan kaçınılmadığını söyledi. Yakın zamanda müzenin turizme açılacağını belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "Bölgenin en güzel, en kaliteli ciddi manada eserlerin sergilendiği müze yapılmış durumdadır. Yakın zamanda turizme tekrardan açılacak, ufak tefek eksikleri vardı onlar giderildi. Ben inanıyorum ki gören kişiler büyük şaşkınlığa uğrayacaklar. Turizm anlayışı içerisinde merkezinde olan unsularımızdan bir tanesi, burayı taşıyan tarihi simgeler belki de eşi benzeri görülmemiş bir şekilde büyük teknolojik imkanlarla yeni alana taşındı. Yeni Hasankeyf'te Arkeo Park Kültür Alanı dediğimiz bölgede Devlet Su İşleri Genel müdürlüğü öncülüğünde müthiş taşınma işlemi gerçekleştirildi. Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi, El Rızık Camii gibi birçok eser şu anda burada sergileniyor. Tabi şu anda peyzaj eksikliği olduğu için tam anlamıyla kendini göstermiyor ama müthiş bir peyzaj projesi hazırlandı orayla ilgili son aşamada ihale edildiği zaman aslında o tarihi kompleksi bir arada turistlerin görme imkanı olacak diğer yandan tabi Hasankeyf özgün mimarisi de ön plana çıkıyor. Türkiye'de belki de şehir planlamasının olduğu bölgede dokusuna uygun mimarisinin yansıtıldığı müthiş bir estetikte barındırıyor aynı zamanda ben inanıyorum ki ileriki zamanda insanları sokaklardan geçerken bu evlerin arasından geçerken fotoğraf kareleri oluşacaktır. Hasankeyf tarihinde almış olduğu ilham kaynağı da yeni bir hikaye yazıyor. Bu hikaye yazmaya da devam edecektir. Bu vesile ile buradaki bu çalışmaların mimari başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, TOKİ'ye, DSİ' ye bil hasa valimizin çok emekleri burada, inşallah Hasankeyf büyük bir değişim ve dönüşüm zaten başladı yakın zamanda da değişim ve dönüşüm tamamlanmış olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN