Yeni Hakkari Üniversitesi rektörü kim oldu? Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Genççelep kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Hakkari Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Genççelep kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Genççelep'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Musa Genççelep kimdir? Hakkari Rektörü Musa Genççelep kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA GENÇÇELEP KİMDİR?
Prof. Dr. Musa Genççelep hakkında bilgiler güncelleniyor...