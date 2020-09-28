Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar
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Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar

28.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:38

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan hedeflerinin ateş altına alındığı anların görüntüsünü paylaştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o anların görüntüsünü paylaştı.

MİSİLLEMENİN ARDINDAN KARŞI HAREKAT BAŞLADI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı. Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar

400'DEN FAZLA HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

20'YE YAKIN ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar
Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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