Yeni Goodyear UltraGrip Serisi ile Kış Şartlarına Hazır Olun!

25.10.2019 03:42

Goodyear, Yeni UltraGrip Serisiyle Ödüllü Kış Lastikleri Portföyünü İleriye Taşıdı

Goodyear, yeni UltraGrip serisiyle müşterilerine kış koşullarında da üstün performans sunuyor.



Goodyear UltraGrip Performance+, kış şartlarında araçlarında mükemmel performans isteyen kullanıcılar için üstün yol tutuş ve frenleme özellikleri sağlıyor.

Goodyear UltraGrip 9+ standart otomobiller için artırılmış kilometre performansı yanında karlı ve buzlu zeminlerde yüksek yol tutuş sunuyor.

Goodyear UltraGrip Cargo yüksek kilometre performansıyla masrafları düşürürken, karlı zeminlerde kısa fren mesafesi sağlıyor.



GOODYEAR, ödüllü kış lastikleri UltraGrip ailesinde yeni nesil ürün gamına geçiş yaptı. UltraGrip Performance+, UltraGrip 9+ veya UltraGrip Cargo lastiklerini kullanan yüksek performans ve standart otomobiller ile ticari araçlar, birinci sınıf kış performansı deneyiminin tadını çıkaracaklar.



Goodyear UltraGrip Performance+ lastikleri iki temel teknolojisi sayesinde yüksek performans araçlarının ıslak, kuru zemin ve kış şartlarındaki performansını artırıyor. Traction Protect Teknolojisi lastiklerin yolun şeklini almasını sağlayan özel bir reçine bileşeni içeriyor; bu sayede frenleme sırasında lastiğin yola tutunma etkisi artıyor. Winter Grip Teknolojisi ile lastik sırtındaki özel bileşenler düşük sıcaklıklarda da esnekliğini koruyarak; buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuş etkisi en üst seviyeye çıkarılıyor.



UltraGrip 9+

Lastikleriyle Goodyear tüketicilerin sert kış koşullarında ortaya çıkan zorlu yol şartlarınını üstesinden en rahat şekilde gelmelerine yardımcı oluyor. Mileage Plus teknolojisi zorlu yol koşullarında lastikleri çatlama ve parça kopmalarına karşı koruyarak daha yüksek kilometre performansı sunuyor. UltraGrip 9+ lastikleri ayrıca Winter Grip Teknolojisi'ne de sahiptir, soğuk havalarda esnekliğini kaybetmeyen özel hamuru sayesinde karlı ve buzlu zeminlerde üstün yol tutuş performansı sağlanıyor.



UltraGrip Cargo

En zorlu kış koşularında araçlarının yola devam etmesini isteyen ticari araç sahipleri için geliştirildi. Lastik sırt deseni ve hamurunda yapılan iyileştirmeler sayesinde Goodyear'ın hafif ticari araçlar için geliştirdiği bu yeni kış lastiği serisi, karlı zeminlerde olağanüstü fren performansı sunarken, lastiklerin kilometre performansını artırarak toplam masrafların düşürülmesine katkı sağlıyor.



UltraGrip 9+ lastiklerinin ebat seçenekleri 2019 Eylül ayında tamamlandı. UltraGrip Performance+ desenindeki lastikler ise Haziran 2019 itibarıyla piyasaya sürüldü ve Eylül ayı itibarıyla birçok ebatta raflardaki yerine aldı, bütün ürün gamının ise 2020 yılının ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.



UltraGrip Cargo lastikleri ise birkaç ebat dışında tamamen kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda, kalan ebatlar ise önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek.



Goodyear

Kaynak: Teknotalk.com