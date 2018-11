Yeni Garfield Filminin Yönetmeni Belli Oldu

The Emperor's New Groove ve Chicken Little animasyon filmlerindeki başarılı yönetmenliğiyle tanınan Mark Dindal, Garfield animasyon filmi için yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

HAZIRLIKLAR ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLIYOR

Senaryosunu Paul Kaplan ve Mark Torgove'un birlikte yazdıkları Garfield filminin ön hazırlıkları önümüzdeki ay Los Angeles'da başlayacak. Filmin yönetmenliğini ise Mark Dindal yapacak.

Mark Dindal

FİLMİN YAPIMCISI JİM DAVİS OLDU

Alcon Entertainment Garfield'in haklarını 2016 yılında Garfield çizgi romanlarının yaratıcısı olanJim Davis'den satın almıştı. Jim Davis yeni filmin idari yapımcılığını yapan isim olacak.

Jim Davis

İLK 1978 YILINDA KARŞIMIZA ÇIKMIŞTI

The Garfield çizgi romanı ilk olarak 1978 yılında okurları ile buluştu. Alaycı, şişman, turuncu bir kedi olan Garfield'ın, evin köpeği Odin'in ve sahipleri Jon Arbuck'un maceralarını konu alan The Garfield kısa sürede oldukça sevilmiş ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

2004 YILINDA BEYAZPERDEYE TAŞINDI

The Garfield daha önce 2004 senesinde Peter Hewitt'in yönetmenliği ile Garfield The Movie filmiyle beyazperdeye uyarlanmıştı. Film dünya çapında bir başarıya ulaştıktan sonra ise Garfield A Tail of Two Kitties adındaki devam filmi 2006 senesinde izleyicisinin karşısına çıkmıştı.