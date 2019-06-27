Yeni Ford Focus ST'nin Aşırı Etkileyici 0-100 km/sa Süresi (Video)

Ford'un yeni aracı Ford Focus ST, 2.3 litrelik 276 beygir gücü üreten motoruyla eski modelin 6 saniyelik 0-100 km/sa rekorunu kırdı.

Yukarıdaki video aracılığıyla da görebileceğiniz gibi Ford'un yeni aracı, saatte 100 km'ye yalnızca 5,7 saniyede çıkabiliyor. Eski aracın saate 96 km'ye 6 saniyede çıktığını hatırlayacak olursak yeni modelin eskisinden daha iyi bir kalkış performansına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu başarıyı yakalamak için yeni Focus ST modeline yalnızca fazladan güç vermekle kalmayan Ford, aracın yeni süspansiyonlarının, daha iyi frenlerinin ve geliştirilmiş elektroniklerinin de bu başarıda büyük rol oynadığını belirtti.

Aynı zamanda uyarlanabilir amortisörler sayesinde günlük kullanımdan pistlerin tozunu attıracak bir araca dönüşebilen Focus ST, arabanın vitesini düşürme konusunda acemi olanlar için vites fonksiyonunu da içerisinde barındırıyor.

Focus ST, piyasaya EcoBoost ya da dizel motorlarla, 6 ileri manuel ya da 7 ileri otomatik seçeneklerle gelecek.