"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın Miami'den ev aldığı iddia edildi. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz" mesajını yazması dikkat çekti.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda yapımcısı olduğu "Survivor" yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen çekimleri nedeniyle Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de malikane satın almıştı.

Ünlü yapımcıdan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeninin, alıştığı hayatına dönüş için flaş bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Türkiye'den çok yurt dışında vakit geçiren, uzun bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı bu hamlesi için kesenin ağzını açtı.

MİAMİ'DEN EV SATIN ALDIĞI KONUŞULUYOR

Miami'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, oradan bir ev satın aldığı konuşuluyor.

"YENİ EVİMİZDE İLK GECEMİZ"

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" mesajını yazması dikkat çekti.