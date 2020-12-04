"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
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"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı

04.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:27

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın Miami'den ev aldığı iddia edildi. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz" mesajını yazması dikkat çekti.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda yapımcısı olduğu "Survivor" yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen çekimleri nedeniyle Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de malikane satın almıştı.

Ünlü yapımcıdan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeninin, alıştığı hayatına dönüş için flaş bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Türkiye'den çok yurt dışında vakit geçiren, uzun bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı bu hamlesi için kesenin ağzını açtı.

MİAMİ'DEN EV SATIN ALDIĞI KONUŞULUYOR

Miami'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, oradan bir ev satın aldığı konuşuluyor.

"YENİ EVİMİZDE İLK GECEMİZ"

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" mesajını yazması dikkat çekti.

'Yeni evimizde ilk gecemiz' notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
'Yeni evimizde ilk gecemiz' notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
'Yeni evimizde ilk gecemiz' notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
'Yeni evimizde ilk gecemiz' notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
Haber Yorumları (4)
FAKİRHAYVANEVLADI: Paranın tarifini bilmem ama, Acı ve yokluğun tarifi fakirliktir diye bilirim. Milyonların var ve bu kareyi paylaşıyorsun, düşünsenize paylaşırken melisa yaşlarında kaç çocuk açlık ve yoksulluk çekiyor veya onun beğenmeyip çöpe attığı yiyeceği hatta kıyafeti görmemiş olabilir mi ?Gerçekten adalet mi bu yoksa farklı bir anlatımı var mıdır ?
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MURAT: Miami de ki ev pc oyununun içinde ki evden farksız. Beyninin içinde Allah tarafından yaratılıyor. Ekranın içinde ki görüntü. En sonunda insan ölüyor ev araba hatta bedeni de dahil bu uçsuz bucaksız kainatın içinde kursundan hızlı giden kürenin içinde kalıyor. Yalniz o küre de, kürenin içinde bulunduğu devasa boşluk da beynin içinde!!! Beynin de neyin içinde? Onu da artık anlatmayım aklınız yanabilir.
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ADEM: Murat bende sana söyleyim o zaman dünya para üzerine dünya sistemi para üzerine kurulmuş neyin kafasındasın herkes aynı hayatı yaşıyor sen diğerlerinden kendini farklı görmeye devam et. . .
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