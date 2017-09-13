Yeni Eğitim Öğretim Yılı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla açıklama yaptı.



Dündar, açıklamasında, yeni bir eğitim-öğretim yılına daha girmenin gururu ve haklı kıvancı içerisinde olduklarını ifade etti.



Türkiye'nin uluslararası kulvarlarda başarı çıtasını yükseklerde tutmasındaki en büyük katkının eğitimden geçtiğine işaret eden Dündar, şunları kaydetti:



"2001 yılında kurulan AK Parti ile ülkemiz her alanda yaptığı yeniliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran nadir ülkelerdendir. Özellikle bilim-teknoloji, sanayi, ulaşım ve eğitim konularında Avrupa ülkelerine taş çıkartacak niteliktedir. Ülke çıkarlarını gözeten öğretmenlerin yetiştirmiş olduğu ya da yetiştireceği öğrenciler, daima ülkesini, bayrağını ve halkını seven bireyler olarak kalacaklardır. Bu nedenle emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın başarılarını konuşabileceğimiz, ülkemize sunmuş olacakları katkıları tartışabileceğimiz tarzda yetişmeleri için özen gösterilmesi gerekir. Bu konuda ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Eğitim boyunca öğrencilerin durumlarını gözetip zaman zaman değişen başarı performanslarını kontrol etmeleri gerekir."