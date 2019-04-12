Yeni Dönem Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Düzce Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü başkanlığında yaptı.

Düzce Belediye Meclisi ilk toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında düzenlendi. 31 meclis üyesinin tamamının bulunduğu ilk toplantında başkan vekilleri, katip üyeler, komisyon ve encümen üyeleri seçimleri yapıldı. Başkan Dr. Faruk Özlü, Belediye Meclisi ilk toplantısının yapıldığı salona alkışlarla girdi. Mecliste grubu bulunan partilerin il başkanlarının hazır bulunduğu meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar gereği meclis üyeleri bu dönemde Meclis huzur Hakkı ücretlerinden vazgeçtiler.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda Düzce Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mesut Sancaklı olurken 2. Başkan Vekili Güler Güneş oldu. Meclis Katip üyeliklerine İlknur Bahar ve İlknur Yıldırım seçildiler. Belediye encümenine ise Ahmet Çalışkan, Oya Kocaman ve Cemil Aksoy girdi. Komisyonlarda ise Plan Bütçe Komisyonuna AK Parti'den Bayram Ali Kubilay, Leyla Ağan, Burak Coşkun, İyi Parti'den Ender Çakar ve MHP'den Hakan Çetin, İmar Komisyonuna AK Parti'den Hasan Günden, Erdem Akalın, Nurullah Yıldız, İyi Parti'den Erkan Dinçer, MHP'den Kemal Günaydın, 5 Yıllık İmar Komisyonu üyeliğine AK Parti'den Oya Kocaman, Murat Aydın ve Hasan Küçük, İyi Parti'den Mehmet Gönültaş ve MHP'den Hüseyin Çiftçi seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Celal Kasapoğlu asil üye olarak Murat Aydın Yedek Üye olarak, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği'ne asil Hüdaver Gösterişli, Leyla Ağan yedek Nurullah Yıldız, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'ne asil Mesut Sancaklı, Nurullah Yıldız, yedek İlknur Bahar, İlknur Yıldırım, Düzce İli Katıl Atık Birliği'ne asil Erdem Akalın, Nurullah Yıldız

Tarihi Kentler Birliği'ne asil İlknur Bahar, yedek Güler Güneş, Marmara Belediyeler Birliği'ne asil Güler Güneş, yeden Nurullah Yıldız, İpekyolu Belediyeleri Turizm Birliği'ne Güler Güneş, İlknur Bahar seçildiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA