Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında
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Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında

23.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:24
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne Ezgi Ç. (22) ile sevgilisi M.P. (21) gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne Ezgi Ç. (22) ile sevgilisi M.P. (21) gözaltına alındı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 saat sonra yakalandılar

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı inceleme başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceleyip, olayın failini 2 saatte yakaladı. Cinayet masası dedektifleri, anne Ezgi Ç.'nin yeni doğan bebeğini çöpe attığını kameralardan tespit etti. Ezgi Ç.'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğin babası 21 M.P.'de emniyete getirilerek sorguya alındı.

Kan donduran ifade

Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren Ezgi Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, "Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Son ana kadar durumu ailemden sakladım. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.'nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) da evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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