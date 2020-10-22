Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
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Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı

22.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:45

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne, bebeğin otopsisinde ölü doğduğunun belirlenmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi önceki gün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Tesis yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

TUVALETTE DOĞURUP ÇÖPE ATTI

Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını incelemedi. Ekipler, Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu'ya getirilen S.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Annesinin çöpe attığı bebeğin ön otopsi raporunda, bebeğin ölü doğduğu belirlendi. Ölü bebeğini çöpe atan anne S.E., "ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğin kesin ölüm sebebinin ise detaylı otopsi raporu sonucu belirleneceği öğrenildi.

Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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