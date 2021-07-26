Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...
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Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...

Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Yasak Elma'  diziden Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, yeni sezon öncesi sakal bıraktı. Kılıç'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Barış Kılıç'ın sakal bırakma nedeni ne? Detaylar haberimizde...

Geçen sezon 'Yasak Elma' dizinin Kaya'sı Barış Kılıç, diziden ayrılmış ancak son bölümlerde sürpriz bir şekilde yeniden girmişti. Büyük baskı sonucu diziye yeniden projeye dahil olan Barış Kılıç'ın girmesi ile çıkması bir olmuştu.

'Yasak Elma' dizisinin Kaya'sı Barış Kılıç'ın bu sezon hangi dizide yer alacağı merak konusuydu. Kılıç'ın yeni adresi geçen ay ortaya çıkmıştı. Kılıç, 25 Film'in Kars'ta çekeceği 'Uzak Şehrin Masalı' dizisini kabul etti. Kılıç, Aslıhan Güner, Timur Acar ve Gonca Vuslateri'yle başrolü paylaşacak.

Can Sinan'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda sektörün en başarılı isimlerinden usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan oturacak. Yeni projesi için sakal bırakan Barış Kılıç, çekilmiş bir pozunu 'Uzak Şehrin Masalı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı kullanıcılar, ünlü oyuncuya sakalı yakıştırırken, bazıları ise eski görünümüne dönmesini önerdi.

Bu arada Karslı olan Talat Bulut ise Barış Kılıç'ın paylaşımına "Memleketimde 'Uzak Şehrin Masalı'nı anlatmak uzun zaman alır.

Dizinin yolu uzun reytingi bol olsun kardeşim" notunu bıraktı. Kılıç, eski rol arkadaşının yorumuna, "Eyvallah Talat Abim. Bi hayır duanı alırım" diye cevap verdi.

Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...
Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...
Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...
Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Yeni imajı şaşırttı...

Kaynak: Snob Magazin

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