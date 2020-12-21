Yeni Delhi, Pakistan'ın Hint askerlerinin Keşmir'de BM gözlemcilerine ateş açtığı iddiasını reddetti

YENİ Hindistan, Pakistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) askeri gözlemcilerine Hint askerlerince ateş açıldığı yönündeki iddiasını reddetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hint güçlerinin 18 Aralık 2020'de BM aracını kasten hedef aldığına dair Pakistan'ın iddiaları detaylı bir şekilde soruşturulmuş, gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılmıştır. İleri güçlerimiz, bölgede BM askeri gözlemcilerinin ziyaretinden haberdardı ve iddia edildiği gibi ateş açmadı." ifadesini kullandı.

Srivastava, "Pakistan'ın, kontrolündeki bölgede BM personelinin güvenliğini temin etmekteki başarısızlığını örtmek için Hindistan'a karşı temelsiz iddialarını tekrarladığını ve hatalarını soruşturması gerektiğini" kaydetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının, konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını Pakistan tarafına ilettiği de belirtildi.

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda görev yapan BM askeri gözlemcilerine Hint askerlerince ateş açıldığını, saldırıda yaralanan olmadığını öne sürmüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, 18 Aralık'ta Azad Cammu ve Keşmir'deki Çirikot bölgesinde Hindistan birliklerinin Birleşmiş Milletler (BM) Askeri Gözlem Grubu (UNMOGIP) yetkililerini taşıyan bir araca ateş açtığını bildirmişti.

Çavdri, saldırının, BM askeri gözlemcilerinin "Hindistan'ın ateşkes ihlallerinden" mağdur olan kişilerle görüşmek üzere Polas köyüne doğru gittikleri sırada gerçekleştiğini söylemişti.

Saldırıda aracın hasar gördüğünü ifade eden Çavdri, yetkililerin yara almadığını ve Pakistan birliklerince güvenli bölgeye sevk edildiğini kaydetmişti.

Bölgedeki çatışmasızlık ortamını denetlemek adına BM tarafından 1950'de UNMOGIP ekipleri görevlendirildi. Söz konusu gözlem grubu hala faaliyetlerini sürdürüyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz