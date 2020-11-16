Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği

16.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:44
Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de zararlı partikül hava endeksinin (PM2,5) son 4 yılın en kötü seviyesine ulaştığı bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de zararlı partikül hava endeksinin (PM2,5) son 4 yılın en kötü seviyesine ulaştığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) tarafından Yeni Delhi'de bugün yapılan ölçümlerde PM2,5 seviyesinin son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 396 olarak kayda geçtiği belirtildi.

Kirliliğin bu şekilde artmasına, Diwali Işık Bayramı kutlamalarında kullanılan binlerce havai fişek ile kent ve çevre eyaletlerdeki tarım faaliyetleri sırasında yakılan anızların neden olduğu aktarıldı.

Yeni Delhi'de 5 Kasım'da PM2,5 seviyesi DSÖ'nün insan sağlığı için üst sınır kabul ettiği değerin 14 kat üzerine çıkarak 370 olarak kayda geçmişti.

Başkentte 2016'da Diwali Işık Bayramı'nın ardından PM2,5 seviyesi 400'ü aşmıştı.

Öte yandan, başkentte 485 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken son zamanlarda solunum bağlantılı hastalıklarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arvind Kejriwal, 5 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu anda Delhi'de koronavirüs ve kirlilik büyük bir hasara neden oluyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeni Delhi'de ekim ve kasım aylarında tarım faaliyetleri sırasında anız yakılması nedeniyle hava kirliliği seviyesinde ciddi artışlar görülüyor. SAFAR bu yıl 4 bin 135'den fazla anız yakımı tespit edildiğini duyurdu.

Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar kana karışarak solunum yolları iltihabı, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken, astım ve KOAH gibi solunum hastalıkları olan yaşlılar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Ülkede, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaştığı başkentte Kasım 2019'da kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmiş, hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilenmişti.

Yeni Delhi'de 485 binin üzerinde kişide Kovid-19'a rastlanırken salgına bağlı 7 bin 614 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

İlgili Haberler

Sanayi esnafına Kovid-19'a karşı 'hava kirliliği' uyarısı
Sanayi esnafına Kovid-19'a karşı "hava kirliliği" uyarısı
'Kömür kaynaklı hava kirliliği koronavirüsten ölüm riskini artırıyor'
"Kömür kaynaklı hava kirliliği koronavirüsten ölüm riskini artırıyor"
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Şener Şen Sibel Can İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Daha Fazla Çocuk Medya Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği - Delhi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:49:19. #1.15#
title