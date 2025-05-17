Yeni Çankırı Üniversitesi rektörü kim oldu? Çankırı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Çankırı Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Çankırı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Çankırı Üniversitesi rektörü kim oldu?
Çankırı Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mevlüt Karataş'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mevlüt Karataş kimdir? Çankırı Rektörü Mevlüt Karataş kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
ÇANKIRI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEVLÜT KARATAŞ KİMDİR?
Çankırı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş hakkında bilgiler güncelleniyor.