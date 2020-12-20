Yeni çalışmaya başladığı fabrikada intihar etti
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Yeni çalışmaya başladığı fabrikada intihar etti

20.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:34
Yeni çalışmaya başladığı fabrikada intihar etti

Bilecik'te bir kişi, yeni işe başladığı fabrikanın tuvaletinde kendini astı.

Bilecik'te bir kişi, yeni işe başladığı fabrikanın tuvaletinde kendini astı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bursa karayolu üzerinde Taşçılar köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada işe başlayan 28 yaşındaki Erdal Gümüş, kullanılmayan tuvaletlerin lavabo kısmındaki profil olarak adlandırılan demire kendini asarak intihar etti. Gümüş'ün cansız bedeni ile karşılaşan çalışma arkadaşı, durumu hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal Gümüş'ün cansız bedeni Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı fabrikada jandarma ekipleri inceleme başlattı. Şahsın 40 gün önce işe başladığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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