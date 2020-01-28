: Yeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor

28.01.2020 07:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 07:51

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicisinden tam not alan Çukur dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümün finalinde Vartolu ile Yamaç yüz yüze geldi.

VARTOLU VE YAMAÇ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 27 Ocak Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Necip Memili'nin başrollerde oynadığı Çukur'un son bölümüne, Vartolu'nun Yamaç planı damga vurdu. Selim ve Cumali'nin öldüğünü sandığı Yamaç'ı Vartolu'nun sakladığı ortaya çıktı. Finalde ise Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu, kardeşi Yamaç'ın karşısına çıktı.

ÇUKUR 85. BÖLÜM ÖZETİ

Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay'ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur'u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur'dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer'i bulacak. Vartolu ve Mahsun'un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur'da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek.

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