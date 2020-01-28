Yeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor
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Yeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor

Fenomen dizi Çukur, dün akşam 85. yeni bölümüyle ekrana geldi. Mahsun ve Vartolu, Yamaç'ı Çağatay Erdenet'in tuzağından kurtardı. Finalde ise Vartolu ile Yamaç yüz yüze geldi. Vartolu'nun babasını öldürdüğünü öğrendiği Yamaç'a ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

28.01.2020 07:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 07:51
Yeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor

Show ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümün finalinde Vartolu ile Yamaç yüz yüze geldi.

VARTOLU VE YAMAÇ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 27 Ocak Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve 'nin başrollerde oynadığı Çukur'un son bölümüne, Vartolu'nun Yamaç planı damga vurdu. Selim ve Cumali'nin öldüğünü sandığı Yamaç'ı Vartolu'nun sakladığı ortaya çıktı. Finalde ise Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu, kardeşi Yamaç'ın karşısına çıktı.

ÇUKUR 85. BÖLÜM ÖZETİ

Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay'ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur'u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur'dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer'i bulacak. Vartolu ve Mahsun'un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur'da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek.


Haber Videosu

: Yeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor
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