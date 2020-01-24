Yeni bir dizel skandalı Avrupa'nın gündeminde: Jeep ve Suzuki modelleri yasaklanabilir
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Yeni bir dizel skandalı Avrupa'nın gündeminde: Jeep ve Suzuki modelleri yasaklanabilir

Fiat Chrysler’ın Jeep Grand Cherokee ve Suzuki’nin Vitara dizel modellerinin emisyon kurallarını çiğnediği ve her iki üreticiye de bu modellerle ilgili gerekli değişiklikleri yapması aksi halde Avrupa pazarından men edilecekleri uyarısı yapıldı.

24.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:10
Yeni bir dizel skandalı Avrupa'nın gündeminde: Jeep ve Suzuki modelleri yasaklanabilir

Fiat 'ın Grand Cherokee ve 'nin Vitara dizel modellerinin emisyon kurallarını çiğnediği ve her iki üreticiye de bu modellerle ilgili gerekli değişiklikleri yapması, aksi halde pazarından men edilecekleri uyarısı yapıldı.


Uyarı perşembe günü Hollandalı ulaşım yetkililerden geldi. Hollanda'daki RDW adlı kurum Avrupa Birliği içerisindeki yol ve araç düzenlemeleri için referans kurum olarak çalışıyor ve burada yapılan düzenlemeler AB çapında hayata geçiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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