Yeni Atanan Türk Telekom İl Müdüründen Başkan Kurt'a Ziyaret
Görevine yeni atanan Türk Telekom İl Müdürü İlhan Aytekin, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Görevine yeni atanan Türk Telekom İl Müdürü İlhan Aytekin, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Başkan Kurt'un makamında yapılan ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti. İlhan Aytekin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Aytekin'e çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İlhan Aytekin, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Aytekin, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR