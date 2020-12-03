Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız
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Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız

03.12.2020 08:18 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:22
Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız

Daha önce yaptığı kenevir açıklaması ile gündeme gelen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi. Dilipak, "Ne yazık ki, yasal engeller sebebi ile böyle bir zamanda en çok ihtiyacımız olan kenevirden uzağız" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı yeni yazısında keneviri yeniden gündeme getirdi. Dilipak'ın "Ben sağlığımı nasıl koruyorum?" başlıklı yazısında, "Sabah kalkınca, mesela birkaç damla ağzıma çay ağacı yağı ve karanfil yağı alıyorum. Sonra gece boyu bir bardak suda bekletilmiş ceviz, sirkeli, limonlu bal şerbeti içiyorum. Bu arada bir küçük fincan, limon suyunda bekletilmiş ezilmiş sarımsak içiyorum. Doğranmış ve zeytinyağında bekletilmiş bir incir ve zeytinyağına damlatılmış D vitamini alıyorum" ifadelerini kullandı.

KULLANDIĞI ÜRÜNLERİ ANLATTI

Dilipak yazısının devamında, "Yine zeytinyağında bekletilmiş kekik zahterimiz var sabah kahvaltısında. Zeytin yaprağı çayımız Osmaniye'den geliyor. Kekik, Adıyaman ve Denizli'den. Ümmüdiye, çörek otu, kekik yağı, birkaç antiviral yağın zeytinyağda tutulan ve sprey şeklinde kullanılan gıda destek ürününü sıkıyorum boğazıma. Dışarı çıkarken Hekimzade'nin "Hekvir" diye anti viral bir jel şeklinde ağızda patlatılan bir gıda takviyesi var" dedi.

"EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN KENEVİRDEN UZAĞIZ"

Dilipak'ın yazısının en dikkat çeken bölümü ise keneviri yeniden gündeme getirdiği satırlar oldu. Dilipak, "Ne yazık ki, yasal engeller sebebi ile böyle bir zamanda en çok ihtiyacımız olan kenevirden uzağız" dedi.

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