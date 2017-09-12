Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i Öldüren Damadı Cemil Karanfil Tutuklandı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i Öldüren Damadı Cemil Karanfil Tutuklandı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklandıİSTANBUL - Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklandı

İSTANBUL - Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklanarak cezaevine gönderildi.