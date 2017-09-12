Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i Öldüren Damadı Cemil Karanfil Tutuklandı
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklandıİSTANBUL - Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklandı
İSTANBUL - Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil tutuklanarak cezaevine gönderildi.