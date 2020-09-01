Yeni adli yıl başladı Afyonkarahisar'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, toplantıda, pandemi sürecinin özellikle hukuksal anlamda sıkıntılarının büyük olduğunu söyledi.

Şahin, adliyelerin, gerekli sağlık tedbirleri de alınarak eksiksiz hizmetin verildiği, vatandaşın oyalanmadığı, avukatların hukuki taleplerinin ötelenmediği bir yıl olmasını diledi.

"Ne yazık ki pandemi koşullarının, bazı yargı çalışanlarınca bir bahaneye dönüştürüldüğünü, pekala online olarak yapılabilecek işlemlerin bile yapılmadığı görülmektedir" diyen Şahin, şöyle konuştu:

"İcra Dairesinin model alındığı İsveç'te icra teşkilatı Maliye Bakanlığına bağlı ve yıllık performans hedefi ile çalışan bir müessesedir. Konulan hedefe ulaşmayan personelin akitleri yenilenmemektedir. Anayasada yer alan hakimlik teminatı bazılarınca keyfilik olarak algılanmaktadır. Neyse ki bu camianın ekseriyeti dürüst, namuslu ve çalışkan yargı mensuplarından oluşmaktadır. Ama bağımsızlık ilkesinin arkasına saklanan ve işini yapmayan küçük bir azınlık çalışanların şevkini kırmakta, özveri ile gayret edenlerin motivasyonunu bozmaktadır."

Şahin, pandemi sürecinde avukatların çok zor günler yaşadığını belirterek, "Avukatlar ekonomik problemlerle uğraşmış, birikimi olanlar bu birikimleri ile idare etmeye çalışmış, olmayanlar ise yardıma muhtaç hale gelmişlerdir. İkinci bir dalganın getireceği yıkım bundan fazla olacaktır." dedi.

Kaynak: AA