Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi
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Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılanlar Atatürk Anıtına çelenk sunumu Saygı duruşu Hatay'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılanlar

Atatürk Anıtına çelenk sunumu

Saygı duruşu Hatay'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Barosu adına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay İdare Mahkemesi Başkanı Songül Meydan Özdoğan ve Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ile avukatlar katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de adli yıl açılışı münasebetiyle valilik kampüsü içerisinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Anıta çeleklerin konulmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi
Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi
Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi
Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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