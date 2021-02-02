Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı.

Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşti. İkili arasındaki telefon görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi konuları ele alındı.

Kalın göreve yeni başlayan Sullivan'a tebriklerini iletti.

DİYALOG KANALLARININ KULLANILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulandı.

Kovid-19 ile mücadelede küresel işbirliği ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konularında mutabık kalınan görüşmede, her türlü terör gruplarına karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi ihtiyacının altı çizildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İDLİB'DEKİ SON DURUM DA KONUŞULDU

İdlib'deki son durumun gündeme geldiği görüşmede yeni bir mülteci dalgasının bölgede yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı somut ve ivedi önlemlere ihtiyaç duyulduğu konuşuldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen istikşafi görüşmelerin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlama beklentisi dile getirildi.

Türkiye'nin ABD'nin Paris Anlaşması'na (COP21) geri dönüş kararını memnuniyetle karşıladığı ve iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışmanın elzem olduğu belirtildi.

SORUNLAR DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmenin sonunda S-400, F-35, ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.