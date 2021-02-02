Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

02.02.2021 19:34 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:11
Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı.

Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşti. İkili arasındaki telefon görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi konuları ele alındı.

Kalın göreve yeni başlayan Sullivan'a tebriklerini iletti.

DİYALOG KANALLARININ KULLANILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulandı.

Kovid-19 ile mücadelede küresel işbirliği ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konularında mutabık kalınan görüşmede, her türlü terör gruplarına karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi ihtiyacının altı çizildi.

Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İDLİB'DEKİ SON DURUM DA KONUŞULDU

İdlib'deki son durumun gündeme geldiği görüşmede yeni bir mülteci dalgasının bölgede yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı somut ve ivedi önlemlere ihtiyaç duyulduğu konuşuldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen istikşafi görüşmelerin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlama beklentisi dile getirildi.

Türkiye'nin ABD'nin Paris Anlaşması'na (COP21) geri dönüş kararını memnuniyetle karşıladığı ve iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışmanın elzem olduğu belirtildi.

SORUNLAR DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmenin sonunda S-400, F-35, ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Haber Yorumları (2)
SONER: İşte politika. Giden ağam, gelen paşam. Artık y ağlamalar başlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAYIRLISINI İSTEYEN: Her şeyin hayırlısı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Didem Kınalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 20:22:28. #1.16#
title