Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı Adıyaman'da, önceki gün yengesini ve oğlunu öldüren kadının Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmasına karar verildi.

Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, önceki gün yengesini ve oğlunu öldüren kadının Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmasına karar verildi.

Olay, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi 2858 Nolu Sokak'ta önceki gece meydana geldi. İki çocuk annesi Sultan Cengiz ve 7 yaşındaki oğlu Ali Delibaş ile mutfakta bulunan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep Delibaş, mutfakta eline aldığı bıçakla yengesinin ve oğlunun boğazını kesti. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sultan Cengiz ve Ali Delibaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından firar eden Zeynep Delibaş, polis ekipleri tarafından sabaha karşı olayın meydana geldiği evin yakınlarında gözaltına alındı. Delibaş, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine ve Adli Tıp Birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede gerekli işlemleri yapılan kadın daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Zeynep Delibaş'ın Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılması kararı verildi. Yengesini ve öz oğlunu öldüren Delibaş, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA