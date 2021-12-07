Yemin nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Yemin dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki konak nerede?

Yemin, Kanal 7'de yayımlanan Türk yapımı pembe dizidir. Dizinin yönetmenliğini ilk iki sezon Ayhan Özen üstlendi. Yemin nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Yemin dizi çekimleri nerede yapıldı?

YEMİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yemin dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Yemin dizisi İstanbul'un Pendik ve Maslak gibi bölgelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan konak Pendik ilinde olduğu belirtildi. Dizideki Tarhun Konağı'nın Pendik'teki Kaynarca semtinde olduğu biliniyor.

YEMİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tarhun ailesi oldukça varlıklı ve tanınmış bir ailedir. Ailenin babası Hikmet Tarhun şımarık ve sorumsuz oğlu Emir'i evlendirmek ister. Bunun içinde en iyi seçimin yeğeni Reyhan olduğunu düşünür ve Reyhan'ı oğlu Emir ile evlendirmek için İstanbul'a getirir. Reyhan genç ve güzel bir kızdır. Ancak tanımadığı bir yabancıyla evlenmek istemez ama dayısı Hikmet'in hastalığından dolayı onu kıramaz ve isteksizce de olsa Emir Tarhun ile evlenmeyi kabul eder. Emir Tarhun özgürlüğüne düşkün, sosyetede tanınmış çapkın ve yakışıklı bir adamdır. Emir ilk başta Reyhan ile evlenmek istemez. Ancak babası tarafından zorlandıktan sonra kabul eder. Ama Reyhan'a oldukça kötü davranmaktadır. Reyhan, Emir ve annesi Cavidan tarafından kötü muamele görmüş ancak dayısı Hikmet her seferinde ona sahip çıkmıştır. Reyhan'ın bir diğer düşmanı ise Emir'e platonik bir aşk besleyen Cemre'dir. Cemre, Reyhan ve Emir'i ayırmak için her kötülüğü yapar ancak başarılı olamaz. Sonunda aklını kaybeder. Zaman içinde Reyhan ile Emir birbirlerine aşık olmaya başlar. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürerken Reyhan hastalanır. Doğum yapması durumunda yaşamasının zor olduğunu bile bile bebeğini dünyaya getirir ve ölür. Bunun üzerine Emir dünyaya küser. Bebeği ilk başlarda kabullenmese de zaman içinde duruma alışır. Bebeğine bakması için gelen bakıcı Feride ile aralarında yeni bir aşk başlar. Emir yeniden kendine gelmeye ve eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.

YEMİN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Tuman - Feride Akgun

Gökberk Demirci - Emir Tarhun

Can Verel - Kemal Tarhun

Yağmur Şahbazova - Narin Tarhun

Berkant Müftüler - Hikmet Tarhun (1-336. Bölüm)

Gül Arcan - Cavidan Tarhun

Cansın Mina Gür - Masal Tarhun

Ceyda Olguner - Cemre

Mustafa Şimşek - Talaz

Esra Demirci Çoban - Melike

Derya Kurtuluş Oktar - Şehriye

Melahat Abbasova - Münevver

Elif Özkul Elsayit - Kumru

Gözde Gündüzlü - Oya Tarhun

Hülya Aydın - Songül

Miran Efe Achilov - Yiğit Tarhun

Can Çağlar - Taci

Barış Gürses - Sefer

Özge Yağız - Reyhan Polat (1-245. Bölüm)

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