Yemin Dizisi 252. Bölüm Fragmanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemin Dizisi 252. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 15 Eylül Salı günü yayınlanacak olan 252. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de.

15.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:47

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 15 Eylül Salı günü yayınlanacak olan 252. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de… 

Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan MutGörüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak

Proje-Hikaye: Nazmiye YılmazOyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Senaryo: Başak Yazı OdasıYapım: Karamel YapımMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalaşınKostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

Yemin Dizisi 252. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Emmanuel Macron Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferhat Göçer Defne Samyeli Tuna Kiremitçi Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Bülent Korkmaz Eugenie Bouchard
Daha Fazla Çocuk Bursa Suriye Antalya
Şu an buradasınız: Yemin Dizisi 252. Bölüm Fragmanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 08:47:47. #1.14#
title