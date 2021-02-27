Yemin 316. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Yemin 315 full izle! Yemin Narin kimdir?
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Yemin 316. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Yemin 315 full izle! Yemin Narin kimdir?

27.02.2021 23:48 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:52
Yemin 316. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Yemin 315 full izle! Yemin Narin kimdir?

Kanal 7'de yayımlanan Türk yapımı pembe dizisi Yemin 316. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Yemin 315 full izle! Yemin Narin kimdir? Yemin son bölüm izle! Yemin dizisi oyuncuları!

3 sezondur devam eden Yemin 316. bölüm fragmanı izle!Kanal 7 Yemin 315 full izle! Yemin Narin kimdir? Yemin son bölğm full izle! Yemin yeni bölüm fragmanı izle!

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Narin'e içini dökerken Emir'e olan aşkını itiraf eder. Feride bu itirafta aslında hayal kırıklığını anlatmaktadır. Feride hayal kırıklıklarına rağmen sırf Yiğit için nasıl büyük bir acıya katlandığını anlatır. Feride aşkını itiraf ederken Emir her şeyi duydu mu? Narin ve Kemal, kız isteme merasiminde büyük heyecan içindedir. Kemal artık sevdiği kadına kavuşacağını düşünürken beklenmedik bir şey olur. Münevver adetler gereği ilk istemede bu evliliğe evet demez. Kemal, kız tarafının bu naz adetine daha ne kadar dayanabilecek?

YEMİN 316. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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