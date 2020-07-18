Yemenli öğrenciler Avrupa yerine Türkiye'yi tercih ediyor
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Yemenli öğrenciler Avrupa yerine Türkiye'yi tercih ediyor

Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar, Yemenli öğrencilerin eğitim almak için Avrupa'yı değil Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Yemenli öğrenciler Avrupa yerine Türkiye'yi tercih ediyor
18.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:07

Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar, Yemenli öğrencilerin eğitim almak için Avrupa'yı değil Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Türkiye ile kültürlerinin yakın olduğunu aktaran Motahar, öğrencilerin uluslararasılaşmaya değer veren eğitim arayışında olduğunu dile getirdi.

Yemen Ankara Büyükelçiliği Yemenli öğrencilerden sorumlu Tareq Motahar ve beraberindeki heyet İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ile bir araya geldi. Görüşmede, Yemen Hükümeti ile İGÜ arasındaki güçlendirilen ikili ilişkiler konuşuldu. Ayrıca, Motahar öğrencilerin İGÜ'de aldığı eğitimi Yemen hükümetinin tanıdığını ifade etti.

 "YEMEN'DE TANINIYOR"

Yemenli öğrencilerin uluslararasılaşmaya değer veren iyi bir eğitim arayışında olduğunu belirten Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar, "Yemenli öğrenciler Türkiye'yi Avrupa'ya tercih ediyor. İki kültür birbirine çok benziyor. Türkiye'de İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde eğitim gören Yemenli öğrencilerin diplomalarını da Yemen Hükümeti tarafından da artık tanınıyor" dedi.

GAYRETLİ: HER ADIMA HAZIRIZ

Üniversitede birçok Yemenli öğrencinin eğitim aldığını ve sayılarının her geçen gün daha da arttığını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Sahip olduğumuz uluslararası akreditasyonlar, her türlü akademik ve bilimsel projeye açık oluşumuz öğrencilerin tercihine etki ediyor. İki ülkenin insanlarına değer katacak projeler üretmek her adıma hazırız. Yemen'le aramızdaki kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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