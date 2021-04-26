Yemeni yazın ayağı serin tutuyor
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Yemeni yazın ayağı serin tutuyor

Yemeni yazın ayağı serin tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta deriden üretilen yemeniler yazın ayağı serin tutuyor.

Kahramanmaraş'ta deriden üretilen yemeniler yazın ayağı serin tutuyor.

Taşhan İş Hanında atalarından miras kalan yemeniciliği 50 yıldır yaptığını söyleyen 70 yaşındaki 2 çocuk babası Abidin Saçmalı, el emeği, göz nuruyla değişik renk ve modellerle yaptığı yemenilerle mesleğini ayakta tutmaya çalıştığını söyledi. Saçmalı, "Orijinal özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelen, tamamen doğal malzemelerden yapılması nedeniyle nasır, ayak kokusu, şekeri ve vücutta elektriklenmesi olanların yoğun ilgisi var. Meşakkatli birçok işleminin ardından sipariş aldığımız müşterilerimize teslim ediyoruz. Deriden üretilen yemeniler, özellikle yazın sıcaklarda serin tuttuğu ve sağlıklı olduğu için daha çok rağbet görüyor. Salgının ardından ise insanlar sağlıklarına daha çok önem vermeye başladı. Yemeni ayakkabılarımız her yaş grubuna hitap ediyor. Yemenilerde yaş sınırı yoktur. Alan memnun kalıyor ve tekrar geliyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Yemeni yazın ayağı serin tutuyor
Yemeni yazın ayağı serin tutuyor
Yemeni yazın ayağı serin tutuyor
Yemeni yazın ayağı serin tutuyor
Yemeni yazın ayağı serin tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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