Yemen Ulaştırma Bakanı'ndan hükümet güçleri silahlandırılsın çağrısı

17.08.2019 23:29

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Aden'de devletin kontrolünün yeniden meşru hükümetin eline geçmesinin ancak "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milislerinin (Güney Geçiş Konseyi)" dağıtılması ve hükümete bağlı güçlerin silahlandırılmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Cebvani Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun, BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerin ele geçirdikleri yerlerden çekildikleri yönündeki açıklamalarını Twitter hesabından değerlendirdi.

Devlet binalarının teslim alınması ve cumhurbaşkanlığı muhafızlarının yeniden göreve çağrılmasının, bazılarının iddia ettiği gibi devletin kontrolünün yeniden sağlanması anlamına gelmediğini belirten Cebvani, "Devletin kontrolünün gerçek anlamda ele geçirilmesi ancak meşru hükümet güçlerinin silahlandırılması, BAE milislerinin dağıtılıp bunların ordu ve emniyet güçlerine entegre edilmesi ve Husilere karşı verilen savaşta cephelere sürülmesiyle gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı bildirilmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi birliklerinin bazı hükümet binalarından çekildiğini belirtmişti.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını ele geçirmişti.

Kaynak: AA