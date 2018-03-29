Yemen Şehidi Torunundan Mehmetçiğe Destek

Gaziantepli önde gelen inşaat firmasının sahibi ve aynı zamanda yemen şehidinin torunu olan Hakan Simitçi Mehmetçik Vakfına yüklü miktarda bağış yaptı.

Gaziantep'in önemli inşaat firması BİEV yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yemen şehidi torunu da olan Hakan Simitçi anlamlı bir bağış yaptı. Simitçi Mehmetçik Vakfına yüklü miktarda bağış yaparak takdir topladı. Mehmetçik Vakfı Adana temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu, Simitçi'nin yaptığı bağıştan dolayı kendisine plaket takdim etti.

"Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız"

Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren Simitçi, kendisinin de bir şehit torunu olduğunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının kendisini de umutlandırdığını söyledi. Her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduklarını belirten Simitçi, "Son yıllarda ülkemizdeki terör olayları bizleri çok üzmüştür. Hem içeride hem dışarıda mücadele eden kahraman Türk askerimizin yanındayız. Son olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bizleri daha çok duygulandırmıştır. Bende yemen şehidi torunu olarak, Şehit ve Gazi ailelerimize katkıda bulunmak istedim. Allah devletimize zeval vermesin. Şehit ve Gazi ailelerinden Allah razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, gazilerimize acil şifalar dileriz" diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Adana temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu da Mehmetçik vakfına bağış yapan Hakan Simitçi'ye plaket takdim ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfının şehit çocukları ve gazilere yardım yapan bir vakıf olduğunu, bu yapılan bağışın şehit ailelerine, çocuklarına ve gazilere yardım olarak verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu, Hakan Simitçi'ye yaptığı bağıştan dolayı plaket takdim etti. - GAZİANTEP