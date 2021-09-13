Yemen'in Sokotra Adası'nda Güney Geçiş Konseyi protesto edildi - Haberler
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Yemen'in Sokotra Adası'nda Güney Geçiş Konseyi protesto edildi

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Yemen'in Sokotra Adası'nda Güney Geçiş Konseyi protesto edildi

Yemen'in güneyindeki Sokotra Adası'nda, yüzlerce Yemenli, geçen sene haziran ayında bölgeyi ele geçiren ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyini (GGK) protesto etti.

Yemen'in güneyindeki Sokotra Adası'nda, yüzlerce Yemenli, geçen sene haziran ayında bölgeyi ele geçiren ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyini (GGK) protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sokotra'nın merkezi Hadibu'da düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı.

GGK'yi pankartlarla protesto eden göstericiler, Sokotra'daki GGK Yerel Güçler Komutanı ??Rafet Ali İbrahim es-Sekali'ye karşı tepkilerini dile getirdi.

Yemen Enformasyon Bakan Danışmanı Muhtar er-Rahbi, AA muhabirine, "Gösteri, GGK nedeniyle kamu hizmetlerinin aksamasına ve Sokotra halkının yönetimden dışlanmasına karşı yapıldı." dedi.

Rahbi, "Bugün tepkisini gösteren halk, Sokotra'nın Yemen'de kalması için BAE ve GGK'nin bölgeden ayrılmasını istedi." diye konuştu.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında, kontrolü sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Sokotra kentinin kontrolü, Haziran 2020'den bu yana GGK'nin elinde bulunuyor.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
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