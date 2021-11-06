Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda ölen Husiler için resmi cenaze töreni düzenlendi

Yemen'de hükumetin son kalelerinden olan ve petrol zengini Marib kentinde hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden Husiler için başkent Sana'da resmi cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine binlerce Husi taraftarı katıldı.

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