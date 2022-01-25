Yemen'in başkenti Sana'da akaryakıt krizi devam ediyor
Akaryakıt alabilmek için oluşan uzun araç kuyruklarından detaylar Akaryakıt alanlardan detaylar SANA - Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da devam eden akaryakıt krizi nedeniyle, petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.
Akaryakıt alabilmek için oluşan uzun araç kuyruklarından detaylar
Akaryakıt alanlardan detaylar SANA - Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da devam eden akaryakıt krizi nedeniyle, petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.