Yemen'in başkenti Sana'da akaryakıt krizi devam ediyor - Haberler
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Yemen'in başkenti Sana'da akaryakıt krizi devam ediyor

Akaryakıt alabilmek için oluşan uzun araç kuyruklarından detaylar Akaryakıt alanlardan detaylar SANA - Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da devam eden akaryakıt krizi nedeniyle, petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Akaryakıt alabilmek için oluşan uzun araç kuyruklarından detaylar

Akaryakıt alanlardan detaylar SANA - Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da devam eden akaryakıt krizi nedeniyle, petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yemen'in başkenti Sana'da akaryakıt krizi devam ediyor

Yemen'in başkenti Sana'da akaryakıt krizi devam ediyor

Yemen'in başkenti Sana'da akaryakıt krizi devam ediyor

AA / Mohammed Hamoud - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, Tragger, Petrol, Yemen, Güncel, Haber

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