Yemen'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 17 Asker Öldü
Yemen'in Marib kentindeki askeri kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi.
Yemen'in Marib kentindeki askeri kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 17 asker hayatını kaybetti, 2 terörist öldürüldü. Yemen'in Marib kentindeki Falaj güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Yemen hükümetinin kontrolü altındaki Marib kentinin girişinden 15 kilometre uzaklıktaki Falaj güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 17 asker hayatını kaybetti, 2 terörist öldürüldü.
(Muhammet Errumeym/İHA)