Yemen'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 17 Asker Öldü

Yemen'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 17 Asker Öldü

Yemen'in Marib kentindeki askeri kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi.

Yemen'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 17 Asker Öldü

Yemen'in Marib kentindeki askeri kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 17 asker hayatını kaybetti, 2 terörist öldürüldü. Yemen'in Marib kentindeki Falaj güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Yemen hükümetinin kontrolü altındaki Marib kentinin girişinden 15 kilometre uzaklıktaki Falaj güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 17 asker hayatını kaybetti, 2 terörist öldürüldü.

(Muhammet Errumeym/İHA)

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