Yemen'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Yemen'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Yemen'de Husiler, kontrolleri altındaki birçok kentte, İsrail saldırılarını protesto ederken, Filistin direnişine destek gösterisi düzenledi.

Yemen'de Husiler, kontrolleri altındaki birçok kentte, İsrail saldırılarını protesto ederken, Filistin direnişine destek gösterisi düzenledi.

Sana'nın merkezindeki Bab el-Yemen Meydanı'nda toplanan binlerce Yemenli, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinden temsilcilerin de katıldığı gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden pankartlar taşıdı.

Sana'dakine benzer gösteriler, Sade, Zemmar, Beyda, Hacce, İbb kentlerinde de düzenlendi, yürüyüşlerde Yemen ve Filistin bayrakları taşındı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Sana'daki göstericilere yaptığı konuşmada, "Müslüman ve Arap halkaları Filistin direnişini yürüten gruplara destek vermelidir." dedi.

Gösteriye katılan Hamas Hareketi Temsilcisi Muaz Ebu Şemle, topluluğa "Sizlere, tüm Filistin'de dimdik duran mücahitlerden selam getirdim." diyerek, "önündeki topluluğun, ümmetin İsrail düşmanını ortalıktan silene kadar kovacağının ispatı" olduğunu söyledi.

İslami Cihad Temsilcisi Ali Bereke de Filistin'in "özgürlük savaşı verdiğini, tüm Filistin'de gaspçı işgal kuvvetleriyle son savaşa hazırlık yapıldığını" duyurdu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Muharrem İnce Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Feyza Aktan Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 19:58:12. #1.16#

title